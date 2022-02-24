МИД Эстонии вызвал посла России из-за военной операции на Украине

"В связи с военным наступлением России на Украину министерство иностранных дел сегодня, 24 февраля, вызвало посла Российской Федерации Владимира Липаева, чтобы выразить протест и самое решительное осуждение агрессии России против Украины", - указано в сообщении, которое распространил МИД.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.