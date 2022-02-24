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Военная операция на Украине

ПВО ЛНР сбила украинский беспилотник

Аппарат сбит около шахты Белореченская

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны Луганской Народной Республики (ЛНР) сбили беспилотник украинской армии около шахты Белореченская.

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"Силами ПВО Народной милиции ЛНР был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины вблизи шахты Белореченская", - говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что силы республики начали операцию по освобождению территории в границах бывшей Луганской области, огонь ведется только по военным объектам и местам скопления украинской армии.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины провели 177 обстрелов территории республики, под огнем оказались 26 населенных пунктов.

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