Власти Киева оборудуют защитные сооружения на въезде в город

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Столичные власти оборудуют защитные сооружения на въезде в Киев, из-за чего движение транспорта на этом участке может быть осложнено. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен. Прошу отнестись к этому с пониманием", - написал он в четверг своем Telegram-канале.

Ранее в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.