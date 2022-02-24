Глава МИД Британии утверждает, что РФ не интересовало дипломатическое решение по Украине

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что Россия якобы никогда не была заинтересована в дипломатических вариантах разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы Форин оффиса.

"Сегодня российское правительство показало, что оно никогда не относилось серьезно к дипломатическому обсуждению, концентрируясь только на уловках и продвижении своих территориальных амбиций", - утверждала Трасс. "За последние недели российское правительство неоднократно отрицало враждебность его намерений по отношению к Украине. В то же самое время оно концентрировало войска, осуществляло кибератаки и создавало надуманные предлоги [для вторжения] и провокации", - добавила она.

"Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении достойных порицания действий, которые представляют собой вопиющее нарушение международного права и Устава ООН", - сказала Трасс, добавив, что в течение дня Великобритания вместе с союзниками примет "беспрецедентный пакет дальнейших санкций" против России.

"Мы продолжим поддерживать украинское правительство перед лицом этого посягательства на суверенитет и территориальную целостность [Украины]", - отметила Трасс.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.