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Глава ДНР объяснил, почему приостановили эвакуацию жителей ДНР в Россию

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Эвакуация мирных жителей в Россию из Донецкой Народной Республики (ДНР) была приостановлена в связи с безопасной обстановкой в тылу. Об этом в четверг заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала НТВ.

"Сегодня мы приняли решение приостановить эвакуацию из тыловых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, потому что там уже безопасно", - сказал он. Пушилин уточнил, что сейчас внимание сконцентрировано на перемещении гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов.

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