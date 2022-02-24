Глава ДНР объяснил, почему приостановили эвакуацию жителей ДНР в Россию

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Эвакуация мирных жителей в Россию из Донецкой Народной Республики (ДНР) была приостановлена в связи с безопасной обстановкой в тылу. Об этом в четверг заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала НТВ.

"Сегодня мы приняли решение приостановить эвакуацию из тыловых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, потому что там уже безопасно", - сказал он. Пушилин уточнил, что сейчас внимание сконцентрировано на перемещении гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов.