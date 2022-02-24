Премьер Венгрии заявил о намерении остаться в стороне от конфликта на Украине

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает остаться в стороне от конфликта на Украине, поскольку ее в первую очередь беспокоит безопасность собственных граждан. Об этом заявил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после совещания со своими ближайшими помощниками по военно-политическим вопросам.

"Венгрия должна оставаться в стороне от этого военного конфликта, потому что безопасность венгерского народа для нас важнее всего", - сказал глава венгерского правительства в видеообращении, размещенном на его официальной странице в Facebook.

"Поэтому не может быть и речи о том, что мы хотим разместить солдат на Украине", - подчеркнул Орбан. Однако в случае появления в Венгрии украинских беженцев им будет оказана гуманитарная помощь, добавил премьер.

Орбан также заверил, что Венгрия полностью солидарна с позицией других стран ЕС и НАТО по поводу украинских событий. По его словам, вместе со своими союзниками Венгрия "осуждает военное нападение России" на Украину. Ранее он отмечал, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность соседней республики.

Ситуация на границе Венгрии и Украины

В последние дни отдельные части венгерских вооруженных сил были направлены в район границы с Украиной, чтобы, с одной стороны, помочь пограничникам обеспечить там порядок и не допустить проникновения на свою территорию вооруженных групп, а с другой - оказать возможное содействие беженцам, в том числе этническим венграм, проживающим в Закарпатской области Украины.

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко ранее заявлял, что его страна не планирует поставлять Украине вооружения и тем более направлять туда своих военнослужащих.

В четверг утром Орбан еще раз обсудил все эти вопросы с оперативной группой по вопросам национальной безопасности, куда входят ряд членов его кабинета и венгерские высшие военачальники.

Премьер сообщил, что в четверг рассчитывает рассмотреть ситуацию на Украине со своими коллегами из стран ЕС на встрече в Брюсселе. "Европейское единство будет устойчивым, и мы сможем жить вместе", - заявил Орбан.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".