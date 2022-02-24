В Белоруссии на референдум аккредитованы наблюдателями западные эксперты

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) Белоруссии сообщил, что аккредитовал на республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию 194 международных наблюдателя, в том числе 22 независимых, представляющих экспертов западных стран.

"На сегодняшний день аккредитовано 194 международных наблюдателя для работы на референдуме. 22 человека аккредитованы в качестве независимых наблюдателей, это политики, депутаты, общественные деятели из Австрии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Сербии, Украины, Швеции, Эстонии. Они выступают исключительно как самостоятельные эксперты", - говорится в сообщении белорусского ЦИК в четверг.

По данным ЦИК, 144 наблюдателя представляют миссию наблюдателей от СНГ, в том числе 37 направлены Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ, также 12 наблюдателей аккредитованы от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 4 - от Шанхайской организации сотрудничества, 2 - от Парламентской ассамблеи ОДКБ.

В соответствии с указом президента Белоруссии конституционный референдум пройдет 27 февраля. 22 февраля началось досрочное голосование, которое продлится до 26 февраля включительно. Явка на досрочном голосовании на референдуме за два дня достигла 14,53%.