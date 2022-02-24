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ЮНЕСКО призывает соблюдать международное гуманитарное право в свете конфликта на Украине

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призывает к соблюдению международного гуманитарного права в условиях конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО, распространенном в четверг пресс-службой организации.

"ЮНЕСКО призывает соблюдать международное гуманитарное право, в частности Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.) и два протокола к ней, чтобы обеспечить предотвращение ущерба культурному наследию во всех его формах", - отмечается в коммюнике.

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