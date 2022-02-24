Шрёдер призвал Германию полностью не обрывать связи с Россией

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) призвал власти Германии полностью не обрывать политические, экономические и межобщественные связи с Россией. Об этом он заявил в четверг в сети Linkedin.

"С прицелом на будущее важно, чтобы с учетом необходимых санкций полностью не обрывались последние политические, экономические и межобщественные связи, которые существуют между Европой и Россией", - считает Шрёдер. "Несмотря на нынешнюю драматическую ситуацию, они являются основой надежды на то, что диалог по вопросам мира и безопасности на нашем континенте снова возможен", - заявил он.

Одновременно Шрёдер возложил ответственность за последние события на Украине на российские власти. Однако, по его словам, в отношениях между Россией и Западом в последние годы "было допущено много ошибок - с обеих сторон". "Но интересы России в сфере безопасности не оправдывают применение военных средств", - считает экс-канцлер.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.