В Литве предложили запретить показ российских и белорусских телеканалов

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Фракция Партии свободы Литвы в Сейме страны обратилась к Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, с требованием отключить от национального эфира российские и белорусские телеканалы. Об этом политики сообщили в четверг на сайте парламента.

"С учетом того, что Россия начала военные действия против Украины в том числе с территории Белоруссии, а очень важной составляющей происходящего является неизбежная массированная дезинформационная атака по контролируемым властями каналам, мы должны это остановить", - говорится в сообщении.

Фракция предлагает отключить все каналы и радиостанции, По словам старосты фракции Витаутаса Миталаса, такие действия Литвы были бы заметными для всего сообщества свободных народов.

Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора, которым является Комиссия по радио и телевидению, периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого канала РФ. Обычно это аргументируется тем, что в их программах разжигается рознь и ведется пропаганда войны.