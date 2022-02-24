Министр обороны ФРГ: Германия готова к участию в усилении восточного фланга НАТО

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Германия ожидает от НАТО запроса на дополнительные усилия в деле усиления восточного фланга альянса и готова выполнить свои обязательства. Об этом заявила в четверг журналистам министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Я твердо исхожу из того, что главнокомандующий НАТО в Европе потребует дополнительных усилий по усилению восточного фланга НАТО, и мы затем выполним эти требования", - сказала она. "Мы уже готовимся к тому, чтобы, если требование поступит, как можно скорее реализовать его", - добавила Ламбрехт.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.