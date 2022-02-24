Норвегия вывозит всех своих дипломатов с Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Норвегия вывозит с Украины всех своих дипломатов в условиях продолжающейся спецоперации России. Об этом сообщила в четверг Норвежскому телеграфному бюро глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт.

"Норвегия забирает еще остающихся на Украине сотрудников посольства из-за ситуации с безопасностью", - сказала она. Дипломаты уже эвакуированы из Киева во Львов.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.