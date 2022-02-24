Демонстранты облили краской ворота посольства России в Ирландии

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Ворота посольства России в Ирландии облили красной краской во время акции протеста из-за военной операции России на Украине. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель посольства в Дублине.

"Во время сегодняшней акции протеста один из манифестантов прорвал кордон полиции и облил красной краской герб диппредставительства. На настоящий момент последствия его действий устранены", - сообщил ТАСС дипломат. Он уточнил, что протестующих было не очень много.

Немногочисленная акция протеста с участием полусотни человек проходит сейчас и у стен посольства в Великобритании в Лондоне. Как рассказали ТАСС дипломаты, иногда манифестанты "пытаются совершать хулиганские акции, но полиция по мере возможности их пресекает".

Более многочисленная акция с участием сотен человек прошла сегодня и на улице Уайтхолл перед резиденцией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ее участники требовали от британского правительства более решительных действий по завершению военной операции России.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.