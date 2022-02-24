Комиссар СЕ по правам человека призвала страны ЕС принять беженцев с Украины

"Я настоятельно призываю власти Российской Федерации предотвратить дальнейшее развитие этой катастрофы в области прав человека, немедленно прекратив все военные действия на Украине, и строго придерживаться принципов международного гуманитарного права и прав человека. Я также призываю все государства - члены Совета Европы выступить единым фронтом и продемонстрировать солидарность с Украиной, приняв с распростертыми объятиями людей, бегущих из этой страны, чтобы помочь защитить их достоинство, безопасность и права человека", - сказала она.

Миятович также заявила, что боевые действия на территории Украины и вынужденное перемещение мирных жителей грозят нарушением прав человека и международного гуманитарного права. Она призвала обратить особое внимание на уязвимое положение пожилых людей и семей с детьми.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.