Внешнеполитическая служба ЕС вызвала посла России в связи с военной операцией на Украине

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз вызвал постоянного представителя России при сообществе Владимира Чижова в связи с проведением Москвой военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"В контексте реакции ЕС на российское вторжение на Украину верховный представитель Жозеп Боррель поручил генеральному секретарю Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвать посла Российской Федерации в Евросоюзе Владимира Чижова сегодня в Брюссель", - отмечается в нем.

В документе говорится, что Саннино проинформировал Чижова о том, что "решительный ответ ЕС на российскую агрессию будет определен на сегодняшнем внеочередном заседании Евросовета и будет включать новый, жесткий пакет ограничительных мер, как отраслевых, так и индивидуальных, полностью скоординированных с трансатлантическими партнерами ЕС и единомышленниками".

Как сообщается на сайте постпредства РФ, постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов провел переговоры с Генсекретарем внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. "24 февраля 2022 г. по инициативе есовской стороны состоялась встреча Постоянного представителя России при ЕС В.А.Чижова с Генсекретарем Европейской внешнеполитической службы С.Саннино (Италия)", - говорится в собщении.

Отмечается, что Чижов изложил российскую оценку вокруг украинского кризиса, подробно останавливаясь на необходимости признании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) и проведении специальной военной операции на основании Ст.51 Устава ООН и Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими государствами.