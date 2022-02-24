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Два американских истребителя F-35 Lightning II прибыли на румынскую авиабазу в Борче

Летчики будут осуществлять совместные вылеты и проводить общие тренировки

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Два самолета F-35 Lightning II американских ВВС в Европе (USAFE) приземлились в четверг на румынской авиабазе "Лейтенант авиации Георге Мочорницэ" в Борче (уезд Кэлэраш). Об этом сообщил штаб ВВС Румынии.

В предстоящий период американские и румынские летчики будут осуществлять совместные вылеты и проводить общие тренировки.

Главная цель совместных учебных полетов - повышение уровня взаимодействия между союзниками в рамках НАТО, а совместное выполнение задач воздушной полиции содействует развитию способности реагирования и сдерживания, отметил штаб ВВС Румынии.

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