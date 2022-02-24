Группа семи обсуждает на виртуальном саммите операцию России в Донбассе

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры Группы семи начали в четверг виртуальную встречу в 09:17 по времени восточного побережья США (17:17 мск), на которой обсуждается операция России в Донбассе. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Согласно изложенной им информации, "встреча лидеров G7 началась в 09:17".

Стороны "обсуждают совместный ответ" на операцию России, отметил представитель Белого дома. При этом он утверждал, что речь идет о "неспровоцированном и неоправданном нападении" России на Украину.