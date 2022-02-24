CNN: Евросоюз вряд ли поддержит отключение России от SWIFT

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза обсуждают возможность отключения России от системы платежей SWIFT, однако, скорее всего, не пойдут на это. Такое мнение выразила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

Высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности заявил телекомпании, что "разговор на эту тему идет, но скорее всего экономические интересы возобладают", и Россия не будет отключена от SWIFT.

Отключение России от SWIFT называлось в качестве одной из самых жестких мер, которые мог бы предпринять Запад, в случае обострения ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.