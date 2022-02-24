Байден выступит с речью по Украине в 20:30 мск

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг в 20:30 мск выступит в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины.

"Президент выступит с комментариями по поводу беспричинного и неоправданного нападения РФ на Украину", - говорится в обновленном графике американского лидера.

Ранее Байден заявлял, что выступит в четверг с обращением к американцам и объявит о мерах, которые примут США, их союзники и партнеры в связи с объявленной президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операцией в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.