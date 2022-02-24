СМИ: у посла РФ и главы британского МИД произошел эмоциональный обмен мнениями

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Андрей Келин посетил в четверг МИД Великобритании, где у него состоялся эмоциональный обмен мнениями с главой Форин оффиса Лиз Трасс. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском внешнеполитическом ведомстве.

"Источник в Форин оффисе заявил, что у министра иностранных дел Лиз Трасс и российского посла в Соединенном Королевстве Андрея Келина состоялась "эмоциональная встреча". Как добавил источник, она сказала ему, что Россия последовательно врала и утратила остатки доверия к себе со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении, размещенном на странице Sky News в Twitter.

Sky News продемонстрировал кадры, на которых Келин покидает здание британского МИД. Телеканал сообщает, что встреча завершилась раньше намеченного срока, а Трасс якобы заявила Келину, что "ему должно быть за себя стыдно".

Ранее в четверг Келин был приглашен в МИД Великобритании, чтобы дать объяснения по поводу военной операции России на Украине.