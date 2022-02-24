Великобритания объявит 24 февраля о санкциях против России

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания введет в четверг санкции против российской экономики. Это подтвердил журналистам заместитель постпреда страны при ООН Джеймс Кариуки.

"Мы объявим сегодня о дальнейших жестких санкциях, которые будут иметь карательный эффект в отношении российской экономики", - сказал он.

По словам дипломата, западные страны обсудят в четверг в ООН проект резолюции "с осуждением российских действий". "Мы обсудим проект сегодня, не могу сказать конкретное время", - отметил Кариуки.

Как ранее заявили в МИД РФ, Москва ответит на рестрикции западных стран.