{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

Великобритания объявит 24 февраля о санкциях против России

По словам заместителя постпреда страны при ООН Джеймса Кариуки, западные страны обсудят в ООН проект резолюции "с осуждением российских действий"

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания введет в четверг санкции против российской экономики. Это подтвердил журналистам заместитель постпреда страны при ООН Джеймс Кариуки.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Мы объявим сегодня о дальнейших жестких санкциях, которые будут иметь карательный эффект в отношении российской экономики", - сказал он.

По словам дипломата, западные страны обсудят в четверг в ООН проект резолюции "с осуждением российских действий". "Мы обсудим проект сегодня, не могу сказать конкретное время", - отметил Кариуки.

Как ранее заявили в МИД РФ, Москва ответит на рестрикции западных стран.

Теги
ВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
Молния
Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь к миру
Читать полностью