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Молния

Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь к миру

Украина предлагает вернуться на путь к миру, заявил Зеленский.

В Турции заявили, что могут закрыть для РФ проливы в рамках конвенции Монтрё
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