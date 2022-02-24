В ООН сообщили, что персонал организации на Украине находится в безопасности

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ООН на Украине находятся в безопасности, ключевая группа остается в районе линии соприкосновения. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Весь персонал ООН на Украине находится в безопасности (около 1,5 тыс. сотрудников). Мы перемещаем некоторых сотрудников и проинструктировали их касательно необходимых мер предосторожности, - сказал он. - Основная группа критически важной миссии остается работать в районах около линии соприкосновения".