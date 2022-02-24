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СМИ: премьер Британии активно выступает за отключение России от системы платежей SWIFT

Премьер Британии активно выступает за отключение России от системы платежей SWIFT - газета.

Военная операция на Украине
В Раде обратились к Зеленскому с просьбой договориться с РФ о прекращении противостояния
По словам парламентариев, "очевидны неравные условия, отсутствие реальной помощи извне и комплекс ошибок, которые привели к настоящему положению дел"
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