СМИ: премьер Британии активно выступает за отключение России от системы платежей SWIFT

Военная операция на Украине

В Раде обратились к Зеленскому с просьбой договориться с РФ о прекращении противостояния

По словам парламентариев, "очевидны неравные условия, отсутствие реальной помощи извне и комплекс ошибок, которые привели к настоящему положению дел"

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