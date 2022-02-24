Технадзор Эстонии начал процедуру запрета ретрансляции восьми российских телеканалов

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии начал в четверг производство с целью в течение суток прекратить ретрансляцию восьми российских новостных и общественно-публицистических телеканалов.

"Поскольку имели место (на российских каналах - прим. ТАСС) призывы к прямой военной деятельности, что повлекло за собой реальные последствия, это дает возможность применить закон о медиауслугах", - сообщил порталу ERR генеральный директор департамента прав потребителей и технического надзора Каур Каяк.

В составленный департаментом список вошли восемь телеканалов, в том числе "РЕН ТВ", "НТВ Мир", "Россия 24", "Первый балтийский канал", "РТР-Планета" и другие.

Министр юстиции Эстонии Марис Лаури потребовала в четверг утром от операторов связи "немедленно" прекратить ретрансляцию российского ТВ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.