{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Оппозиция на Украине призвала власти к переговорам с РФ при международном посредничестве

Президент России Владимир Путин ранее принял решение о проведении специальной военной операции

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко для урегулирования кризиса призвал власти страны к организации переговоров с Россией при международном посредничестве.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Считаю необходимым начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине при международном посредничестве", - написал он в четверг на странице в Facebook, комментируя начало Россией специальной военной операции.

Утром в четверг президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Теги
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Bild: ФРГ разрешила Нидерландам отправить Украине противотанковое оружие
Читать полностью