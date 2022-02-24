Оппозиция на Украине призвала власти к переговорам с РФ при международном посредничестве

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко для урегулирования кризиса призвал власти страны к организации переговоров с Россией при международном посредничестве.

"Считаю необходимым начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине при международном посредничестве", - написал он в четверг на странице в Facebook, комментируя начало Россией специальной военной операции.

Утром в четверг президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.