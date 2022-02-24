Лидеры G7 осуждают решение Путина признать независимость ЛНР и ДНР и направить войска РФ

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) самым решительным образом осуждают российское "вторжение" на территорию Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении лидеров "большой семерки".

"Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что страны G7 "возмущены широкомасштабной военной агрессией Российской Федерации против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, направленной частично с территории Белоруссии". "Этому ничем не спровоцированному и совершенно неоправданному нападению на демократическое государство Украина предшествовали сфабрикованные претензии и необоснованные обвинения", - утверждается в заявлении.

"Это представляет собой грубое нарушение международного права и серьезное нарушение Устава Организации Объединенных Наций и всех обязательств, взятых Россией в соответствии с Хельсинкским заключительным актом и Парижской хартией, а также ее обязательств согласно Будапештскому меморандуму", - подчеркнули лидеры "большой семерки".

Кроме того, отмечается, что страны G7 выражают "непоколебимую поддержку и солидарность с Киевом и сделали отдельное заявление о ситуации на Украине и вокруг нее". "Мы обязуемся защищать и укреплять демократические системы и расширять наше сотрудничество по глобальным приоритетным вопросам, таким как климат, окружающая среда и здоровье [граждан]", - подчеркивается в тексте. "Обязательства, которые мы берем на себя сегодня, определят наш путь к устойчивому и инклюзивному экономическому восстановлению и будущему, характеризующемуся процветанием и миром", - констатировали лидеры стран Группы семи.

Лидеры G7 также выдвинули жесткие санкции в отношении России. "Мы, как "большая семерка", выдвигаем жесткие и скоординированные экономические и финансовые санкции", - говорится в заявлении. "Мы призываем всех партнеров и членов международного сообщества осудить это нападение самым решительным образом, встать плечом к плечу с Украиной и поднять свой голос против этого вопиющего нарушения основополагающих принципов международного мира и безопасности", - заключили лидеры стран Группы семи.

Деэскалация на Украине

Лидеры стран Группы семи призвали Россию к немедленной деэскалации на Украине и выводу войск.

"Мы призываем Россию к немедленной деэскалации и выводу ее войск с Украины", - отмечается в нем. "Мы также призываем Россию обеспечить безопасность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в заявлении.

"Мы осуждаем вовлечение Белоруссии в эту агрессию против Украины и призываем Белоруссию придерживаться ее международных обязательств", - подчеркивается в тексте.

Безопасность в Европе

Лидеры стран Группы семи осуждают отказ президента России Владимира Путина принимать участие в дипломатическом процессе по урегулированию проблем безопасности в Европе.

"Мы осуждаем президента РФ Владимира Путина за его последовательный отказ принимать участие в дипломатическом процессе по вопросам, относящимся к европейской безопасности, несмотря на неоднократные усилия с нашей стороны", - отмечается в сообщении.

Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Суверенитет Украины над ДНР и ЛНР

Лидеры стран Группы семи заявили о суверенитете Украины над территорией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод, а также право любого суверенного государства определять свое будущее и порядок обеспечения безопасности. Мы подтверждаем, что незаконно оккупированный Крым и самопровозглашенные [Луганская и Донецкая народные] "республики" являются неотъемлемой частью Украины", - говорится в тексте заявления.

Ситуация на рынках нефти и газа

Страны G7 пристально отслеживают обстановку на рынках нефти и газа в свете ситуации на Украине.

"В этом отношении мы также пристально отслеживаем ситуацию на мировых рынках нефти и газа, в том числе в контексте дальнейшей российской агрессии против Украины", - утверждается в документе.

Гуманитарная помощь

Страны G7 едины в своей поддержке Украины и готовы оказать гуманитарную помощь в случае появления беженцев из-за военной операции России.

"Мы привержены защите мира, стабильности и международного права. Мы едины в нашей поддержке народа Украины и ее демократически избранного правительства. Мы готовы оказать гуманитарную помощь для облегчения страданий, в том числе беженцев и перемещенных лиц в результате российской агрессии", - отмечается в заявлении.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что как председатель в Группе семи будет на видеоконференции лидеров "семерки" выступать "за единую и ясную реакцию самых экономически развитых демократий". Он пообещал "ясно дать понять российскому руководству, что оно заплатит горькую цену" за свои действия на Украине.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.