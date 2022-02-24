Миссия ООН на Украине намерена проверить сообщения о жертвах среди населения

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине намерена проверить сообщения о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры. Об этом заявила в четверг в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Идет информационная война, и в это время исключительно важно, чтобы мы продолжали тщательный мониторинг и пытались проверить сообщения о нарушениях прав человека, включая жертвы среди гражданских лиц, повреждение гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной инфраструктуры", - отметила она. По словам Бачелет, мониторинговая миссия ООН продолжит работать на Украине и информировать о складывающейся ситуации.

Верховный комиссар призвала остановить специальную военную операцию, предпринятую Россией на Украине. Эта операция, утверждает она, "нарушает международное право и ставит под угрозу бесчисленные жизни гражданских лиц".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.