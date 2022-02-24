В страны Балтии прибыли истребители США

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Истребители ВВС США приземлились в четверг на литовской авиабазе Зокняй, продлена также ротация размещенного в Литве тяжелого батальона американской армии. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Это является адекватной реакцией США на боевые действия по соседству с нами. Военное присутствие США и других союзников в странах Балтии и Польше является главным средством сдерживания в регионе", - приводятся в сообщении слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Согласно информации Минобороны, на авиабазе Зокняй приземлились истребители F-35. Как указало ведомство, они присоединятся к миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, которую члены НАТО, сменяясь обычно через четыре месяца, осуществляют с авиабаз Зокняй в Литве и Эмари в Эстонии. "Истребители F-35 усилят воздушный патруль ВВС Польши, Дании и Бельгии", - указало ведомство. Оно отметило, что F-35 будут базироваться в Эмари. Число истребителей не называется. Как правило, члены НАТО делегируют в миссию по четыре боевых самолета.

По сообщению Минобороны, продлевается ротация батальона армии США, который дислоцирован в районе центрального полигона армии Литвы в Пабраде, что неподалеку от границы с Белоруссией. "США принято важное решение по продлению ротации тяжелого батальона 3-66 Armor", - сообщило военное ведомство. На вооружении батальона находятся танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.