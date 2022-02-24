В Таллине заявили, что события на Украине не отразятся на статусе граждан РФ в Эстонии

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Эстония не планирует из-за военной операции на Украине никаких изменений в отношении законно проживающих на территории страны граждан России, сообщило в четверг министерство иностранных дел Эстонии.

"Все граждане России, имеющие законные основания для пребывания в Эстонии, продолжают иметь право на нахождение в стране", - передал портал Delfi со ссылкой на МИД Эстонии.

По данным регистра народонаселения республики, в Эстонии по состоянию на 1 января 2020 года находилось более 85 тыс. граждан России, которые проживают в Эстонии на основании временных или постоянных видов на жительство.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.