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Посольство Китая на Украине организует чартерные рейсы для эвакуации граждан КНР

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Посольство КНР в Киеве сообщило об организации чартерных рейсов для эвакуации граждан Китая, Гонконга, Макао и "тайваньских соотечественников" из Украины.

"В настоящее время ситуация внутри Украины стремительно ухудшается. Находящиеся на Украине китайские граждане и предприятия подвергаются относительно высокому риску в сфере безопасности. Для подготовки нескольких чартерных рейсов и организации мероприятий по возвращению [на родину] в настоящее время открывается регистрация людей", - сказано в сообщении дипломатической миссии, опубликованном в четверг в ее официальном аккаунте в китайской социальной сети WeChat.

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