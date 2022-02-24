Посольство Китая на Украине организует чартерные рейсы для эвакуации граждан КНР

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Посольство КНР в Киеве сообщило об организации чартерных рейсов для эвакуации граждан Китая, Гонконга, Макао и "тайваньских соотечественников" из Украины.

"В настоящее время ситуация внутри Украины стремительно ухудшается. Находящиеся на Украине китайские граждане и предприятия подвергаются относительно высокому риску в сфере безопасности. Для подготовки нескольких чартерных рейсов и организации мероприятий по возвращению [на родину] в настоящее время открывается регистрация людей", - сказано в сообщении дипломатической миссии, опубликованном в четверг в ее официальном аккаунте в китайской социальной сети WeChat.