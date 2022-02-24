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Шольц заявил, что санкции против Москвы сильно затронут экономику России

Санкции против Москвы сильно затронут экономику России - Шольц.

Выступление Байдена по Украине перенесено на час позже
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