FT: в британском парламенте призвали отобрать у Абрамовича футбольный клуб "Челси"

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Депутат от оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант призвал правительство лишить российского бизнесмена Романа Абрамовича прав на владение лондонским футбольным клубом "Челси". Об этом политик, слова которого приводит газета Financial Times, заявил в четверг, выступая в Палате общин британского парламента.

Ссылаясь на внутренний циркуляр МВД Соединенного Королевства, Брайант утверждал, что Абрамович "связан с российскими властями". "В рамках стратегии правительства Ее Величества в отношении России, направленной на борьбу с незаконным финансированием и злонамеренной деятельностью, Абрамович по-прежнему представляет интерес по причине его связей с российским государством и публичной ассоциации с коррупционной деятельностью, - сказал парламентарий, зачитав фрагмент из ведомственного документа от 2019 года. - Таким образом, правительство Ее Величества сфокусировано на том, чтобы гарантировать невозможность пребывать в Великобритании лицам, связанным с незаконным финансированием и злонамеренной деятельностью".

На этом фоне Брайант предложил властям задуматься над тем, чтобы лишить Абрамовича владения клубом "Челси" и "конфисковать его активы, включая дом стоимостью £152 млн" ($202,8 млн).

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за £140 млн фунтов (около $233 млн по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса. Через два года "Челси" впервые с 1955 года стал чемпионом Англии. В дальнейшем клуб регулярно выигрывал национальные и европейские трофеи, в том числе дважды самый престижный клубный турнир в Европе - Лигу чемпионов.