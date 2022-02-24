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Великобритания вместе с США вводит санкции против ВТБ

Великобритания вместе с США вводит санкции против ВТБ в ответ на военную операцию РФ - Джонсон.

Выступление Байдена по Украине перенесено на час позже
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