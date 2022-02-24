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Польша решила приостановить работу четырех генконсульств на Украине

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Польша в связи с ситуацией на Украине решила приостановить работу четырех генконсульств в этой стране, посольство в Киеве и генконсульство во Львове продолжат работу. Об этом сообщил в четверг МИД страны.

"Мы сохраняем дипломатическое и консульское присутствие в посольстве Республики Польша в Киеве и в генеральном консульстве Республики Польша во Львове", - указано в сообщении.

"Из соображений безопасности деятельность остальных консульских представительств Польши на Украине временно приостановлена", - добавили в МИД. Речь идет о генконсульствах в Харькове, Луцке, Одессе и Виннице.

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