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Военная операция на Украине

Литва приостановила выдачу виз гражданам России

Как заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в Вильнюсе также обсуждает вопрос отзыва для консультаций посла в России

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Литва в связи с событиями на Украине приостанавливает выдачу виз россиянам. Об этом в четверг сообщил МИД страны.

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"В знак солидарности с Украиной и ее людьми, столкнувшимися с агрессивными действиями России, Министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В четверг Латвия сообщила об отзыве в связи событиями на Украине своего посла в РФ и прекращении выдачи виз гражданам России. Исключение предусмотрено для случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

Как заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в Вильнюсе также обсуждает вопрос отзыва для консультаций посла в России.

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