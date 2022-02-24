Литва приостановила выдачу виз гражданам России

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Литва в связи с событиями на Украине приостанавливает выдачу виз россиянам. Об этом в четверг сообщил МИД страны.

"В знак солидарности с Украиной и ее людьми, столкнувшимися с агрессивными действиями России, Министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В четверг Латвия сообщила об отзыве в связи событиями на Украине своего посла в РФ и прекращении выдачи виз гражданам России. Исключение предусмотрено для случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

Как заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в Вильнюсе также обсуждает вопрос отзыва для консультаций посла в России.