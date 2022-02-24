Выступление Байдена по Украине перенесено на час позже

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Выступление президента США Джо Байдена с речью, посвященной ситуации вокруг Украины перенесено на час и состоится в 21:30 мск.

"13:30 (21:30 мск - прим. ТАСС). Президент [Байден] выступает с речью по поводу неспровоцированного и неоправданного нападения России на Украину", - говорится в распространенном Белым домом обновленном рабочем графике американского лидера.

Ранее Байден заявлял, что выступит в четверг с обращением к американцам и объявит о жестких мерах, которые примут США, их союзники и партнеры в связи с объявленной президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операцией в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.