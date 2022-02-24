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Санкции в отношении России
Обновлено 

Великобритания запретит экспорт высокотехнологичной продукции в Россию

Британский премьер Борис Джонсон пообещал, что соответствующий законопроект будет внесет в Палату общин в начале следующей недели

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания запретит экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы представим новое законодательство, которое запретит экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, в том числе критически важного технологического оборудования и компонентов, в такие сектора, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая область", - сказал он.

Джонсон пообещал, что соответствующий законопроект будет внесет в Палату общин в начале следующей недели.

Теги
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииДжонсон, Борис
Военная операция на Украине
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