Великобритания запретит экспорт высокотехнологичной продукции в Россию

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания запретит экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы представим новое законодательство, которое запретит экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, в том числе критически важного технологического оборудования и компонентов, в такие сектора, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая область", - сказал он.

Джонсон пообещал, что соответствующий законопроект будет внесет в Палату общин в начале следующей недели.