Басурин: ВСУ запрещают выезд мирного населения из городов, чтобы прятаться за их спинами

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) запрещают мирным жителям покидать находящиеся под их контролем населенные пункты, чтобы прятаться за их спинами. Об этом заявил в четверг официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"На выездах из населенных пунктов киевские силовики установили дополнительные блокпосты, запретив выезд из городов гражданского населения. <...> Данные действия свидетельствуют о том, что украинские боевики планируют прятаться за спинами мирного населения", - заявил он на брифинге.

Басурин подчеркнул, что таким образом украинская сторона нарушает нормы международного права, не предоставляя местным жителям возможность добровольно покинуть зону боевых действий по гуманитарным коридорам.

При этом он добавил, что украинские военные размещают между жилыми домами тяжелое вооружение. "По данным нашей разведки, силовики <...> размещают тяжелое вооружение между жилых домов населенных пунктов Артемовск (украинское название Бахмут - прим. ТАСС) и Мариуполь", - сказал он.

Ранее в четверг Басурин сообщил о начале военной операции из-за агрессии украинской стороны.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.