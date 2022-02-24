В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецке повреждена ЛЭП

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП) в Петровском районе Донецка повреждена в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

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"В результате обстрела украинскими силовиками Петровского района города повреждена высоковольтная линия, обесточено 29 трансформаторных подстанций. Большая часть района осталась без электроэнергии", - написал он.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале уточнило, что именно повреждение ЛЭП стало причиной остановки Петровского водомерного узла.

Ранее сообщалось, что 58 тыс. человек остались без водоснабжения в результате обесточивания Петровского водоузла.