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Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Украине, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

"Мы продолжим поддерживать Украину", - сказал он.

Столтенберг заявил, что Россия в ходе специальной военной операции берет под свой контроль все больше украинских территорий.

"Они [Россия] берут под контроль все больше и больше территорий Украины", - сказал он.

На слова ведущей о том, что российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), глава Североатлантического альянса заявил, что РФ "несет ответственность за недопущение инцидентов" на занятых территориях, в том числе и на ЧАЭС.

Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО, примут участие в саммите альянса в пятницу. 

"Завтра мы проведем саммит НАТО, в котором примут участие также наши близкие партнеры Финляндия и Швеция, а также Европейский союз. Речь пойдет о координации нашего ответа", - сказал он.

Столтенберг  заявил, что НАТО нарастит присутствие на восточном фланге, а также сделает выводы о долгосрочных последствиях событий на Украине. 

"Мы продолжим наращивать присутствие в восточной части альянса. И нам надо также провести анализ долгосрочных последствий того, что происходит сейчас на Украине", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что защита членов альянса является приоритетом. "Именно чтобы у Москвы не было пространства для недопонимания или ошибки в расчетах, чтобы не допустить атаки на территорию НАТО, мы увеличили присутствие на восточном фланге", - добавил он.

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