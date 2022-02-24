Канада ввела санкции против членов Совбеза РФ, в том числе Шойгу и Силуанова

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Канады вводят санкции в отношении членов Совета безопасности РФ, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанов и министра юстиции Константина Чуйченко.

"Мы также наложим санкции на членов Совета безопасности РФ, включая министров обороны, финансов и юстиции", - сказал он.

Трюдо сообщил, что власти Канады вводят дополнительный пакет экономических санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине.

"Мы вводим дополнительные жесткие санкции, - сказал он. - Эти санкции направлены против 58 физических и юридических лиц, включая представителей российской элиты и членов их семей". Он подчеркнул, что санкции скоординированы с канадскими союзниками.

Власти Канады аннулируют все экспортные разрешения, выданные ранее российским компаниям.

"Мы прекращаем [выдачу] всех экспортных разрешений для России и отменяем уже выданные разрешения, эти санкции имеют широкий охват", - сказал Трюдо.

Ранее на этой неделе Оттаве ввела санкции в отношении РФ в связи с ее решением признать Донецкую и Луганскую народные республики.