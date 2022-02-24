МИД Ливана осудил действия России на Украине

БЕЙРУТ, 24 февраля. /ТАСС/. Ливан осуждает действия России на Украине и призывает Москву немедленно прекратить военные действия. Об этом говорится в заявлении ливанского МИД, размещенном в четверг на странице ведомства в Twitter.

"Ливан осуждает вторжение на украинские территории и призывает Россию немедленно прекратить военные действия, вывести [с Украины] свои силы и вернуться к диалогу и переговорам как наилучшему способу урегулирования возникшего конфликта, позволяющему сохранить суверенитет и безопасность сторон и избавить народы двух стран, европейского континента и всего мира от порождаемых войной трагедий и бедствий", - указывается в заявлении.

Кроме того, в нем отмечается приверженность Бейрута принципам "уважения суверенитета государств, целостности их территорий, безопасности их границ", а также мирного решения всех спорных вопросов "путем переговоров и через механизмы посредничества, регулируемые международным правом".

Президент России Владимир Путин объявил в четверг утром, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.