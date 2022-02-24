Байден заявил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Вашингтон намерен развернуть дополнительные американские силы в Германии в свете событий на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

"И теперь я разрешаю в качестве элемента ответных мер НАТО развертывание дополнительных сил США в Германии, включая некоторые американские силы, которые Министерство обороны США привело в состояние готовности несколько недель назад", - отметил американский лидер.

США не намерены отправлять свои войска на Украину, заявил Байден.