Байден заявил, что не планирует проводить сейчас переговоры с Путиным

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что в настоящий момент он не планирует проводить переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"У меня нет планов говорить с Путиным", - сказал он, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов после своего выступления, посвященного решению России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Байден считает, что его не стоит упрекать в недооценке Путина.

"Я его не недооценивал", - заявил американский лидер, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме. Байдена просили уточнить, полагает ли он, что недооценил Путина. "И я прочел большинство из того, что он писал", - подчеркнул президент США.

Байдену также напомнили, что он еще несколько месяцев назад называл Путина "достойным противником". "Тогда он им был", - ответил глава Белого дома. Он выступил с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.