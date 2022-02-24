Байден: санкции ударят по высокотехнологическому сектору и космической программе России

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

"По нашим оценкам, мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе. <...> Это снизит их способность конкурировать в экономическом плане. Это будет значительный удар по долгосрочным стратегическим амбициям [президента РФ Владимира] Путина", - сказал он.

"И мы готовы сделать больше", - добавил Байден.