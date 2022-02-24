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Молния
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Байден заявил, что отношения США и РФ сейчас фактически полностью обрушены

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден исходит из того, что отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас уже фактически полностью разрушены в свете событий на Украине. Об этом американский лидер заявил в четверг в Белом доме, выступая с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

"В отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас, если они продолжат идти в отношении Украины тем путем, которым идут сейчас", - сказал он.

Военная операция на Украине
Делегации стран ОБСЕ не стали слушать выступление России по военной операции на Украине
На заседании в этот момент остались только делегации России и Белоруссии
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