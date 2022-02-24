СМИ: под Харьковом подорвали дамбу на реке Северский Донец

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Украинские военные подорвали дамбу на реке Северский Донец в селе Печенеги Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание "Страна" .

Указывается, что ранее о подрыве дамбы предупреждал местный сельсовет. "Всем, кто находится в домах и на улицах, прилегающих к Северскому Донцу, нужно немедленно эвакуироваться на гору, к улице Зинченко", - приводит издание сообщение Печенежского сельсовета.

Глава Печенежской общины Александр Гусаров в комментарии телеканалу "Украина-24" сообщил, что от дамбы может зависеть водообеспечение Харькова, и добавил, что жители могут столкнуться с перебоями в подаче воды.

Село Печенеги находится восточнее Харькова.