Украина уведомила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС не повреждена

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что "неизвестные вооруженные силы" взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, станция не получила повреждений. Об этом заявил в четверг генеральный директора агентство Рафаэль Гросси, заявление которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.

МАГАТЭ особо подчеркнуло, что с серьезной обеспокоенностью следит за ситуацией на Украине и призывает к максимальной сдержанности во избежание любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты этой страны. Так, украинский оператор сообщил МАГАТЭ, что поддерживает связь с действующими украинскими АЭС, которые работают безопасно и надежно.

"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что "неустановленные вооруженные силы" взяли под контроль все объекты Чернобыльской АЭС, расположенные в зоне отчуждения. Она добавила, что на промплощадке нет ни пострадавших, ни разрушений. Генеральный директор Гросси заявил, что жизненно важно, чтобы безопасная и надежная работа ядерных объектов в этой зоне не подвергалась каким-либо воздействиям или нарушениям", - говорится в заявлении МАГАТЭ.