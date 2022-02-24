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США вводят санкции против сыновей Иванова, Сечина, Патрушева

США вводят санкции против сыновей Иванова, Сечина, Патрушева - Минфин.

Военная операция на Украине
Делегации стран ОБСЕ не стали слушать выступление России по военной операции на Украине
На заседании в этот момент остались только делегации России и Белоруссии
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